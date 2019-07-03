Центральная избирательная комиссия могла отказать в регистрации Анатолию Шарию и Андрею Клюеву после продолжения рассмотрения их заявлений во исполнение решения Верховного суда.

Об этом заявил на брифинге в среду, 3 июля, председатель Кассационного административного суда в составе Верховного суда Михаил Смокович, сообщает Укринформ.

«ЦИК должна была выполнить решение суда, продолжить рассмотрение этого вопроса... Суд сказал: обратитесь в МВД, в Госпогранслужбу и т.д. А найдя доказательства того, что эти лица (Шарий и Клюев. - Ред.) не проживали в течение последних пяти лет (на территории Украины), ЦИК, на мой взгляд, могла вынести решение об отказе в регистрации», - сказал Смокович.

Он добавил, что согласно законодательству, ЦИК контролирует вопрос составляющих характеристик статуса кандидатов до голосования.

«И даже если ЦИК найдет такие данные, что эти лица не проживали на территории Украины, за пять дней до голосования, то есть такой институт избирательного законодательства, как отмена регистрации. На сегодняшний день, как мне известно, ЦИК зарегистрировала указанных лиц кандидатами в народные депутаты, далее у нас идет следующий этап - этап агитации, но ЦИК в этом отношении далее проверяет кандидатов. И если она из тех более 4 тысяч зарегисрированных кандидатов найдет, что 100 из них не проживали в течение пяти лет на территории Украины, то есть институт отмены регистрации», - резюмировал председатель Кассационного административного суда.

Напомним, ранее ЦИК отказывалась регистрировать кандидатами на парламентские выборы Клюева и Шария за то, что они не проживают на территории Украины в течение последних 5 лет.

Однако суды по их искам решили, что ЦИК не предприняла достаточно мер для проверки информации о том, что мужчины не живут в Украине.

1 июля Верховная суд разъяснил, что обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Андрея Клюева кандидатом в нардепы.

2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности и Государственную пограничную службы Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании на территории Украины Анатолия Шария, Андрея Клюева и Рената Кузьмина.

В ГПУ заверили, что на запрос ЦИК предоставили исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине.