Член Центральной избирательной комиссии Леонтий Шипилов считает письмо министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по поводу непроживания бывшего народного депутата от Партии регионов, экс-главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева в Украине в течение последних 5 лет возможным основанием для отмены его регистрации кандидатом в народные депутаты. Об этом Шипилов заявил в интервью УНИАН.



«ЦИК может отменить регистрацию кандидата в народные депутаты, если будут выявлены основания, которые сделают невозможным пребывание в таком статусе, в частности, будут выявлены факты непроживания на территории Украины в течение последних пяти лет до дня выборов», - сказал он.

«Хорошо, что появилось письмо министра внутренних дел. Это, конечно, будет сделано оперативно. Это письмо будет одним из оснований для отмены (регистрации кандидатом в народные депутаты – Ред.)... но решение будет принимать ЦИК на своем заседании. Лично для меня это письмо является доказательством», - добавил Шипилов.

В целом член ЦИК ожидает, что в связи с обращением председателя ВР Андрея Парубия в Генпрокуратуру, СБУ и Госпогранслужбу о предоставлении сведений о пребывании на территории Украины Клюева, видеоблогера Анатолия Шария и бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина будет предоставлена дополнительная информация от других правоохранительных органов в ЦИК.

«Я думаю, что мы сегодня получим письма от многих государственных правоохранительных органов и органов по безопасности, и надеюсь, что и не только в отношении Клюева», - добавил он.

Напомним, 2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности и Государственную пограничную службы Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании на территории Украины Анатолия Шария, Андрея Клюева и Рената Кузьмина.

В ГПУ заверили, что на запрос ЦИК предоставили исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине.

Министр внутренних дел Арсен Аваков настаивает на том, что Клюев, который бежал из Украины пять лет назад и не проживал на территории государства в течение этого времени, не имеет права выдвигать свою кандидатуру на парламентских выборах.