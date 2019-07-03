Предвыборная делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы досрочно прекратила свою работу в Украине.

Как говорится в сообщении на сайте Ассамблеи, делегация ПАСЕ находилась в Киеве 2-3 июля для оценки предвыборной ситуации перед внеочередными парламентскими выборами в Украине, которые состоятся 21 июля, передает УНИАН.

В Ассамблее напомнили, что в письме от 2 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий проинформировал президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье, что украинский парламент отозвал свое приглашение для наблюдения за досрочными выборами. "Как следствие этого решения предвыборная делегация решила прекратить свою деятельность досрочно", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что до принятия этого решения делегация ПАСЕ провела встречи с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и средств массовой информации, представителями миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) по наблюдению за выборами в Украине, а также дипломатами. Остальные встречи были отменены.

В состав делегаций вошли четверо представителей во главе с исполняющим обязанности делегации Мартом ван де Веном из Нидерландов. Еще среди членов делегации были представители Польши, Сан-Марино и Азербайджана.

Напомним, 2 июля председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье заявила, что Украина обязана приглашать наблюдателей Ассамблеи для мониторинга избирательных кампаний.