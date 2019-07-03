Служба безопасности Украины начала проверку относительно пребывания Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет, сообщает пресс-центр СБУ.

«Врио председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов собрал служебное совещание по запросу председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия о пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ в пределах компетенции начала проведет проверку соответствующих обстоятельств.

«Это общественно чувствительный и очень важный вопрос, потому служба уже сегодня сообщит ЦИК о результатах его обработки. Мы обязательно проинформируем общественность о содержании этих материалов», – подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее ЦИК отказывалась регистрировать кандидатами на парламентские выборы Клюева и Шария за то, что они не проживают на территории Украины в течение последних 5 лет.

Однако суды по их искам решили, что ЦИК не предприняла достаточно мер для проверки информации о том, что мужчины не живут в Украине.

1 июля Верховная суд разъяснил, что обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Андрея Клюева кандидатом в нардепы.

2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности и Государственную пограничную службы Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании на территории Украины Анатолия Шария, Андрея Клюева и Рената Кузьмина.

В ГПУ заверили, что на запрос ЦИК предоставили исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине.