Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции (конституционным) указ президента «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

Президент Украины Владимир Зеленский создал Офис президента, реорганизовав Администрацию президента.

Ранее команда Зеленского представила концепцию нового офиса для Администрации президента, согласно которой АП планирует переехать в Украинский дом.

Так называемый поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата постановил восстановить существование ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины. В постановлении «собора» также говорится, что патриархия оставляет за собой все средства и имущество ликвидированной церкви.

В то же время Православная церковь Украины считает юридически ничтожными решения собрания, которое Филарет.

Украина получила средства от размещения облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) в объеме 1 млрд евро с доходностью 6,75% и со сроком погашения 20 июня 2026 года.

Совет ЕС принял решение продолжить «крымские» санкции еще на один год.

Задержанный по подозрению в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко житель Ивановки Одесской области сознался в содеянном. В качестве основной причины убийства Дарьи Лукьяненко полиция рассматривает убийство на сексуальной почве.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви (Московского патриархата) относительно незаконности государственной регистрации Православной церкви Украины (ПЦУ).

Президент Владимир Зеленский встречался с бизнесменом Ринатом Ахметовым, но говорил с ним не о политике, а об инвестициях.

Совет Федерации РФ сформировал свою часть российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) во главе с первым заместителем председателя комитета СФ по международным делам, экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком. Об этом сказал журналистам председатель комитета Константин Косачев.

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста покинул выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова.

Черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме после избиения 4 мая, скончался в больнице.

Около 300 человек вышли на акцию протеста под главным корпусом университета Шевченко в Киеве против возвращения экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова на должность преподавателя университета.