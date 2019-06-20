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Совет Федерации РФ сформировал свою часть российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) во главе с первым заместителем председателя комитета СФ по международным делам, экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком. Об этом сказал журналистам председатель комитета Константин Косачев, сообщает ТАСС.

«Синхронно приняты решения руководящих органов Государственной думы, Совета Федерации, советов двух палат по формированию персонального состава делегации Федерального собрания для участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Решением совета палаты в Совете Федерации утверждена сенаторская часть делегации в ПАСЕ во главе с первым заместителем председателя комитета по международным делам Кисляком Сергеем Ивановичем», - сказал Косачев.

Ранее в среду Совет Госдумы утвердил состав думской части делегации Федерального собрания для ее возможного участия в летней сессии ПАСЕ. Как сообщил журналистам глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий, в нее вошли 22 человека - 11 представителей и 11 заместителей.

Косачев не исключил, что ряд парламентариев в ПАСЕ захочет оспорить полномочия российской делегации после того, как вопрос об их подтверждении будет включен в повестку, «поскольку пока в регламенте [ПАСЕ] сохраняется старая норма о том, что достаточно 30 членов ассамблеи от пяти национальных делегаций для того, чтобы поставить полномочия любой делегации под вопрос».

«С учетом того, что мы знаем поименно наших оппонентов, мы знаем поименно те страны, которые активно работают против России на площадке ассамблеи, мы не исключаем, что эти 30 человек из пяти национальных делегаций в зале найдутся. И таким образом полномочия российской делегации по неким вторичным признакам могут быть оспорены», - сказал сенатор.

Он добавил, что в этой ситуации российская делегация будет наставить на том, чтобы окончательное решение ассамблеи по этому вопросу было принято не позднее утра среды, 26 июня, так как именно на этот день назначены выборы генерального секретаря Совета Европы. «Если ассамблея примет решение перенести вопрос о рассмотрении российских полномочий на более поздний срок - на конец дня среды, на четверг или на пятницу, это сделает невозможным наше участие в выборах генсекретаря Совета Европы, даже если мы будем физически находиться в этот момент в Страсбурге, в здании ПАСЕ», - пояснил Косачев.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, делегация РФ подаст заявку на подтверждение полномочий в том случае, если ПАСЕ в первый день своей летней сессии 24 июня поддержит резолюцию представителя Бельгии Петры де Суттер. В случае ее принятия неприкосновенными станут права национальных делегаций «быть представленными в ассамблее, голосовать и выступать», отметил Володин. Кроме того, этот документ дает РФ возможность подать заявку на подтверждение полномочий своей делегации в июне, хотя традиционно полномочия делегаций в ПАСЕ подтверждаются на январской сессии.

Напомним, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье просит депутатов на летней сессии рассмотреть возможность возвращения Российской Федерации в сессионный зал Ассамблеи. 
ForUm

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