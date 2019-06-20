Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции (конституционным) указ президента «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов», сообщает пресс-служба КС.

Отмечется, что КСУ, решая поднятые в конституционном представлении 62 народних депутатов вопросы, исходит, в частности, из того, что Верховная Рада Украины (VII созыва) 21 февраля 2014 внесла изменения в Конституцию Украины. В частности, изменила редакцию статьи 83, дополнила ее положениями о коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, и редакцию статьи 90, наделив президента Украины правом досрочно прекращать полномочия Верховной Рады в случае невыполнения требований статьи 83 Конституции Украины относительно формирования коалиции депутатских фракций в ВР.

«Вместе с тем, отмечается в решении КСУ, Верховная Рада Украины (VIII созыва), избранная на внеочередных выборах 26 октября 2014, в течение срока своих полномочий не возобновила в регламенте Верховной Рады Украины правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, с которым связывается начало месячного срока формирования новой коалиции депутатских фракций и конституционное право президента Украины досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если такая коалиция депутатских фракций не сформирована в Украине», – говорится в сообщении.

В суде подчеркнули, что в результате возник конституционный конфликт между президентом и Верховной Радой относительно оснований досрочного прекращения полномочий, который не имеет правового решения, так как Основной Закон Украины не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, а Регламент ВР, вопреки требованиям статьи 83 Конституции Украины, не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций депутатских фракций.

«В то же время, носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ; народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления (часть вторая статьи 5 Конституции Украины). Это принципиальное положение конкретизируется предписанием статьи 69 Конституции Украины о том, что народное волеизъявление осуществляется через выборы», – отметили в КСУ.

КС констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины.

Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

В голосовании приняли участие 16 судей Конституционного суда Украины.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.