Команда Владимира Зеленского представила концепцию нового офиса для Администрации президента.
Соответствующее видео опубликовано в Facebook Команды Зеленского.
Так, глава АП Андрей Богдан заявил, что реформирование Администрации предполагается как материальное, так и ментальное, и представил «реформу офиса президента современного европейского государства».
«Логика новой структуры такова: первое – мы уходим от названия «администрация» и переходим к термину, который является более современным, более европейским – «офис главы государства», «офис президента». Другая позиция – мы превращаем АП из органа, который занимался кураторством различными государственными институциями и был параллельным Кабмину, в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента», - сказал заместитель главы АП Руслан Рябошапка.
По словам экс-начальника Службы градостроительного кадастра Андрея Вавриша, «Украинский дом» достаточно большой и содержит много открытых помещений. Он уточнил, что актовый зал здания вмещает почти 500 человек.
Он заверил, что здание сделают максимально энергоэффективным, а также предусмотрят доступ для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, планируют обустроить место, где люди смогут реализовать свое право на протест.
Президенту предложили два варианта размещения его кабинета – с видом на Европейскую площадь или на Днепр. Зеленский сказал, что отдает предпочтение первому варианту.
Богдан заверил, что на переезд АП не будут тратить ни копейки из госбюджета.
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