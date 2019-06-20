Команда Владимира Зеленского представила концепцию нового офиса для Администрации президента.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook Команды Зеленского.

Так, глава АП Андрей Богдан заявил, что реформирование Администрации предполагается как материальное, так и ментальное, и представил «реформу офиса президента современного европейского государства».

«Логика новой структуры такова: первое – мы уходим от названия «администрация» и переходим к термину, который является более современным, более европейским – «офис главы государства», «офис президента». Другая позиция – мы превращаем АП из органа, который занимался кураторством различными государственными институциями и был параллельным Кабмину, в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента», - сказал заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

По словам экс-начальника Службы градостроительного кадастра Андрея Вавриша, «Украинский дом» достаточно большой и содержит много открытых помещений. Он уточнил, что актовый зал здания вмещает почти 500 человек.

Он заверил, что здание сделают максимально энергоэффективным, а также предусмотрят доступ для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, планируют обустроить место, где люди смогут реализовать свое право на протест.

Президенту предложили два варианта размещения его кабинета – с видом на Европейскую площадь или на Днепр. Зеленский сказал, что отдает предпочтение первому варианту.

Богдан заверил, что на переезд АП не будут тратить ни копейки из госбюджета.