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Около 300 человек вышли на протест под главным корпусом университета Шевченко в Киеве против возвращения экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова на должность преподавателя университета, сообщает Громадське.

Среди участников акции преобладают студенты исторического факультета, выпускники и общественные активисты. Присутствовал также проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров.

Через несколько минут после начала протеста, около 19:00 протестующие ворвались в университет и организовали «сидячий протест» возле кабинета ректора. Они требуют отменить возврат Портнова и скандировали: «Мы никуда не пойдем» и «Позор».

«Портнова надо не любить за три вещи: он сломал судебную систему, вследствие чего запретили Евромайдан, он являлся одним из инициаторов законов 16 января, он абсолютно пророссийский. Также он за абсолютного откат всех реформ, которые произошли за последние 5 лет в Украине», - отметил один из участников протеста.

Сам Андрей Портнов в своем Telegram-канале отметил, что послушал озвученные тезисы и «настолько с ними согласен», что «теперь и сам выступаю против Портнова».

Напомним, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Губерский восстановил Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
ForUm

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