В постановлении так называемого собора «Украинской православной церкви Киевского патриархата» говорится, что патриархия оставляет за собой все средства и имущество ликвидированной церкви.

Об этом говорится в решении «собора» Филарета от 20 июня, сообщает Украинская правда.

«УПЦ КП продолжает быть собственником всех средств, всего имущества (движимого и недвижимого), приобретенного за собственные средства, или переданного ей государственными органами, или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные заведения и др. Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица», - говорится в тексте постановления.

Также в решении ликвидированной церкви полагают, что все храмы принадлежат управлению Киевской патриархии, а церкви, перешедшее в ПЦУ, могут вернуться обратно в УПЦ КП.

«К УПЦ КП продолжают принадлежать все епархии, монастыри, духовные учебные заведения, братства, миссии, зарегистрированные госорганами как религиозные организации УПЦ КП. К КП могут принадлежать и те епархиальные управления и религиозные общины, которые перерегистрировали свои уставы на ПЦУ, но хотят быть в составе УПЦ КП», - отметили по итогам «собора».

Отметим, что на начало съезда на «соборе» 20 июня не было ни одного украинского архиерея. Большинство из архиереев бывшей УПЦ КП, которая на объединительном соборе 15 декабря 2018 влилась в ПЦУ, проигнорировали призывы патриарха Филарета.

Напомним, 20 июня так называемый поместный «собор Украинской православной церкви Киевского патриархата» постановил восстановить существование ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины.

Ранее в Православной церкви Украины предостерегли почетного патриарха Филарета от проведения »собора» Киевского патриархата и предупредили, что участие в нем будет означать раскол.

Филарет объявил о решении созвать Поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав ПЦУ такого права ему не дает.