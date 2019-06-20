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Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста покинул выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова. Об этом сообщила Публичная дипломатия Украины от МИД.

«Я буду комментировать только желание ортодоксальной церкви Украины. Все украинцы хотят собственную церковь, и то, что мы знаем и что получили – это жесткое сопротивление со стороны Москвы», - заявил он.

На вопрос, как бы он оценил тот факт, что Россия является председателем Межпарламентской Ассамблеи Православия, посол Украины отметил, что это решение зависит от членов организации.

«Россия оккупировала территорию Украины и продолжает воевать и сегодня. Сегодня у нас один погибший и четверо раненых военных. Это для нас Россия. ...Христианская религия и церковь – это мирное существование, а не оккупация территорий. Вот и все. У меня больше нет комментариев», - заявил Долгов.

19-22 июня в Грузии проходит сессия двадцать шестой Генеральной ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи Православия (IAO). В рамках мероприятия Грузию посетило около 100 участников делегаций 25 стран.
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