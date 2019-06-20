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Сегодня, 20 июня, Украина получила средства от размещения облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) в объеме 1 млрд евро с доходностью 6,75% и со сроком погашения 20 июня 2026 года, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

7-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами, пенсионных и страховых фондов (85%). Доля хедж фондов составила 10% от инвестиций, тогда как доля банков и индивидуальных инвесторов составила 2%. Суверенные инвестиционные фонды составили 3% инвесторов в украинские государственные еврооблигации номинированные в евро.

Инвесторы из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Германии и других стран Европейского Союза купили большую часть выпуска объемом €1 млрд, доля которых составила 32%, 27%, 17% и 13% соответственно. Инвесторы со Швейцарии купили 7% от выпуска, тогда как доля инвесторов из Азии составила 4%.

Средства от размещения новых выпусков еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета Украины.
ForUm

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