Продовження війни між Росією та Україною наразі зумовлене суперечкою навколо решти частини Донбасу.

"Росія наразі хоче решту частини Донбасу. Вони кажуть: "Це в межах мого визначення кордонів". А українці кажуть: "Ні, це наша рідна територія, ми її не віддамо". Саме ця частина зараз є причиною того, що війна триває", – заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

За його словами, відповідно до визначення російської сторони, йдеться приблизно про 11-12% території, тоді як з погляду української сторони цей регіон становить 18%.

Фото: Главком.