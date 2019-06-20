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Православная церковь Украины считает юридически ничтожными решения собрания, которое провел почетный патриарх ПЦУ Филарет, сообщает пресс-служба ПЦУ.

«Такие сборы в коем случае не могут быть признаны поместным собором, а их решения являются изначально ничтожными и юридических последствий и не подлежат выполнению», - говорится в сообщении.

В ПЦУ также подчеркнули, что созыв и проведение одним епархиальным архиереем собрания с целью выделить из ПЦУ какую-то новую структуру, присвоив ей название патриархата и утвердив свое начало в ней, является грубым нарушением 34 Апостольского правила.

«Мы призываем почетного патриарха Филарета и лиц, принимавших участие в собрании, осознать все пагубные последствия такого поступка и прекратить подрыв единства церкви и украинского народа», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что тем кандидатам в епископы, которые захотят высвятиться у Филарета сейчас, потом категорически откажут в принятии в епископат ПЦУ.

Сообщается, что на ближайшем заседании священного синода ПЦУ 24 июня будут приняты решения, связанные с произошедшими событиями.

Напомним, 20 июня так называемый поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата постановил восстановить существование ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины. В постановлении «собора» также говорится, что патриархия оставляет за собой все средства и имущество ликвидированной церкви.

 
ForUm

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