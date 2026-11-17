У ніч на 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. У районі Керченської протоки пролунала серія потужних вибухів, після чого окупаційна влада оголосила про тимчасове припинення руху транспорту.

Це вже друга атака на Кримський міст за останню добу. За словами так званого голови Криму Сергія Аксьонова, рух переправою тимчасово зупинили. Він закликав мешканців і гостей окупованого півострова утриматися від поїздок у напрямку мосту та враховувати обмеження під час планування маршрутів.

За інформацією моніторингового Telegram-каналу «Кримський вітер», вибухи в районі мосту були настільки потужними, що в деяких будинках місцевих жителів вибило шибки. На півострові також оголосили ракетну тривогу.

Тим часом російські військові блогери стверджують, що атака була масованою, а кількість влучань нібито перевищила 15. За їхніми попередніми оцінками, могли застосовуватися ракети.

Водночас ці повідомлення поки не мають незалежного підтвердження. Інформації про реальну кількість влучань, тип використаного озброєння та можливі пошкодження Кримського мосту наразі немає.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна у 90 разів наростила далекобійні удари по Росії.