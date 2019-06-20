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Задержанный по подозрению в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко житель Ивановки Одесской области сознался в содеянном.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет Думская.

По его словам, 22-летний Николай Т. нигде не учится и не работает, вел замкнутый образ жизни, много времени проводил за компьютером. Его родители работают на рынке.

Парень рассказал, что затащил девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и бросил тело в выгребную яму. Одежду сжег.

По данным «Думской», правоохранители опрашивали мужчину уже в первый день поисков девочки. Однако тогда он не привлек их внимания, хотя ребенок пропал возле его дома, соседи слышали детский крик и видели, что Николай что-то жег.

Он даже привязался к одной из поисковых групп: мол, я местный, покажу, где искать надо.

Не исключено, что семья парня знала о его преступлении.

Волонтеры из группы «Лучшие люди Одессы» в первые дни поиска опрашивали семью 22-летнего местного жителя, которого потом задержали по подозрению в убийстве Дарьи Лукьяненко. Тогда он говорил, что ничего не слышал — мылся и жарил яйца. Его родные также заверяли, что ничего не видели.

Напомним, 11-летняя Дарья Лукьяненко 13 июня пошла в танцевальный кружок и не вернулась

19 июня при обыске в одном из домохозяйств поселка полицейские обнаружили тело девочки в выгребной яме.

Владельца дома считают главным подозреваемым, его задержали и доставили на допрос.
ForUm

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