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Так называемый поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата постановил восстановить существование ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины.

Об этом говорится в решении «собора» Филарета от 20 июня, сообщает «Украинская правда».

В частности, «собор» отменил постановление поместного собора 15 декабря 2018 года, где объединилось украинское православие и была ликвидирована УПЦ КП.

Сторонники патриарха Филарета утверждают, что никакого собора 15 декабря не было.

«Это был не поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ КП, по требованию вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея», - говорится в тексте постановления.

«Поместный собор заявляет и постановляет, что УПЦ КП, зарегистрированная государственным органом и продолжает существование и деятельность», - добавили по итогам так называемого собора.

Также на съезде подтвердили, что главой УПЦ КП остается Филарет.

Отметим, что на начало съезда на «соборе» не было ни одного украинского архиерея. Большинство из архиереев бывшей УПЦ КП, которая на объединительном соборе 15 декабря 2018 влилась в ПЦУ, проигнорировали призывы патриарха Филарета.

Напомним, ранее в Православной церкви Украины предостерегли почетного патриарха Филарета от проведения »собора» Киевского патриархата и предупредили, что участие в нем будет означать раскол.
ForUm

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