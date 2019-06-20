Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви (Московского патриархата) относительно незаконности государственной регистрации Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщает синодальный юридический отдел УПЦ (МП).

Отмечается, что иск подан к Министерству культуры и государственному регистратору - КП «Центр правовой помощи и регистрации».

«Решение государственного регистратора о проведении государственной регистрации создания юридического лица с наименованием «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)» и соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований должно быть отменено судом», - считают в УПЦ (МП).

В настоящее время Киевская митрополия УПЦ (МП) готовится к участию в рассмотрении административного дела.

Как сообщал ForUm, 15 декабря 2018 на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний. Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины. Минюст официально зарегистрировал ПЦУ как религиозную организацию.

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины.

6 января патриарх передал томос и посох предстоятелю ПЦУ Епифанию. Его интронизация состоялась 3 февраля.