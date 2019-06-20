также в разделеОбщество
Зеленский пригласил отца Гандзюк на встречу 5
«Информационное сопротивление» просит не распространять слухи о гибели Тымчука 14
Администрация президента планирует переехать в Украинский дом 30
Дело MH17: В Москве назвали голословными выводы о причастности военных РФ 11
Конкурс на должность ректора университета им. Богомольца отменили 12
Посол Украины в знак протеста покинул выступление российского депутата 141
Двое уволенных сотрудников ГБР пытаются восстановиться через суд 24
Мужчина, призывавший присоединить Волынь к Польше, получил условный срок 27
19 июня. Картина дня 47
Студенты КНУ анонсировали акцию протеста из-за восстановления Портнова на кафедре 49
Во Львове впервые в мире пересчитают уличных котов 25
ООН: За 30 лет население Украины может уменьшиться почти на 20% 30
Институт нацпамяти требует от Кернеса не возвращать имя Жукова на карту Харькова 99
К концу недели в Украине усилится жара 31
Суд признал незаконным увольнение Аласании 74
На Холодницкого открыли дело за нарушения в декларациях 25
Коллеги Тымчука не верят в его самоубийство 48
Суд вернул Мосийчуку его иск о запрете «Киевпрайда» 27

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви (Московского патриархата) относительно незаконности государственной регистрации Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщает синодальный юридический отдел УПЦ (МП).

Отмечается, что иск подан к Министерству культуры и государственному регистратору - КП «Центр правовой помощи и регистрации».

«Решение государственного регистратора о проведении государственной регистрации создания юридического лица с наименованием «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)» и соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований должно быть отменено судом», - считают в УПЦ (МП).

В настоящее время Киевская митрополия УПЦ (МП) готовится к участию в рассмотрении административного дела.

Как сообщал ForUm, 15 декабря 2018 на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний. Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины. Минюст официально зарегистрировал ПЦУ как религиозную организацию.

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины.

6 января патриарх передал томос и посох предстоятелю ПЦУ Епифанию. Его интронизация состоялась 3 февраля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2648 грн.
59
Теги