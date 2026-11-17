Пізно ввечері 16 листопада та рано вранці 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по Києву. Після запуску балістичних ракет у столиці пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, влучання зафіксували в районі Північного та Південного мостів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та міський голова Києва Віталій Кличко.

Повітряну тривогу в столиці оголосили через загрозу застосування російськими військами балістичного озброєння. О 23:34 Кличко повідомив, що в Києві працюють сили протиповітряної оборони, а мешканців закликав негайно перейти до укриттів.

Згодом Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет у напрямку Києва, Дніпра та Запоріжжя. У всіх трьох містах пролунали серії потужних вибухів.

Пізніше міський голова Києва повідомив про попередні влучання в районі двох столичних переправ через Дніпро — Північного та Південного мостів.

Після опівночі Кличко уточнив наслідки російської атаки. За його словами, у столиці зафіксували пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Через це в окремих районах Києва виникли перебої з водо- та теплопостачанням. Інформація щодо масштабів пошкоджень і подальших наслідків атаки уточнюється.

Через нічний обстріл Києва і пошкодження наземної інфраструктури метрополітену рух поїздів метро на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" тимчасово призупинений. В КМДА повідомили, що наразі поїзди курсують підземною ділянкою між станціями "Сирець" – "Видубичі".

Водночас остаточні дані про характер влучань у районі мостів та ступінь пошкоджень на момент повідомлення не оприлюднили.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві уламки дрона впали у дворі багатоповерхівки.