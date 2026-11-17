Унаслідок зіткнення двох поїздів у Празі травмувалися 15 українців. Загалом у залізничній аварії постраждали 46 пасажирів.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України з посиланням на інформацію посольства України в Чехії.

За даними дипломатичної установи, усі 46 постраждалих дістали легкі травми. Серед них – 15 громадян України.

У МЗС зазначили, що станом на момент повідомлення звернень від українців на гарячу лінію посольства не надходило. Дипломати продовжують стежити за розвитком ситуації.

Зіткнення двох поїздів сталося у вівторок вранці поблизу головного залізничного вокзалу Праги. Внаслідок аварії десятки пасажирів зазнали травм.