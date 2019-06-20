Черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме после избиения 4 мая, скончался в больнице.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

«Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы», - написал он в Facebook.

По словам Томиленко, единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты, именно профессиональная деятельность Комарова.

«Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, затрагивал резонансные темы», - пояснил глава НСЖУ.

Напомним, в начале мая журналиста с разбитой головой увидели прохожие на улице на перекрестке Надпольной и Небесной Сотни. Они и вызвали «скорую».