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В качестве основной причины убийства Дарьи Лукьяненко полиция рассматривает убийство на сексуальной почве, заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

На поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области были задействованы около 500 сотрудников Национальной полиции, 400 бойцов Национальной гвардии и 100 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для проведения поисковых мероприятий были собраны кинологи из семи областей.

Вчера вечером Национальная полиция задержала человека, подозреваемого в совершении убийства девочки.

«Им оказался 26-летний местный житель. Он сейчас дает показания. По версии следствия убийство было совершено на сексуальной почве. Тело девочки находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы. Приношу соболезнования семье Дарьи», - сказал Князев.

Напомним, 11-летняя Дарья Лукьяненко 13 июня пошла в танцевальный кружок и не вернулась

19 июня при обыске в одном из домохозяйств поселка полицейские обнаружили тело девочки в выгребной яме.

Владельца дома считают главным подозреваемым, его задержали и доставили на допрос.

По словам первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, задержанный по подозрению в убийстве девочки житель Ивановки Одесской области сознался в содеянном.
ForUm

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