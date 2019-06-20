Президент Украины Владимир Зеленский создал Офис президента, реорганизовав Администрацию президента.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Создать офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины. Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий», - говорится в документе.
Также указом определяется структура офиса.
Для реорганизации Администрации Президента Украины создана комиссия во главе с заместителем руководителя Аппарата АПУ – руководителем Главного департамента документального обеспечения Игорем Стасенко.
Напомним, команда Владимира Зеленского представила концепцию нового офиса для Администрации президента.
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