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Президент Украины Владимир Зеленский создал Офис президента, реорганизовав Администрацию президента.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Создать офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины. Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий», - говорится в документе.

Также указом определяется структура офиса.

Для реорганизации Администрации Президента Украины создана комиссия во главе с заместителем руководителя Аппарата АПУ – руководителем Главного департамента документального обеспечения Игорем Стасенко.

Напомним, команда Владимира Зеленского представила концепцию нового офиса для Администрации президента.
ForUm

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