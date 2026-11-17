Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінґ схвально оцінив українські удари по Керченському мосту, назвавши їх проявом винахідливости та рішучости України у протистоянні російській агресії.

Він також запевнив, що Велика Британія та інші союзники продовжать підтримувати Україну. За словами міністра, партнери залишаються пліч-о-пліч із Києвом у боротьбі проти російського вторгнення.

Окремо Стрітінґ наголосив на важливості участі США у підтримці України. Він відзначив американську допомогу розвідувальними даними, мобілізацію ресурсів, а також дипломатичні зусилля президента Дональда Трампа.

Британський міністр висловив сподівання на завершення війни, однак підкреслив, що будь-яка мирна угода має передбачати умови, прийнятні для України. Лондон, за його словами, підтримуватиме Київ до досягнення цієї мети.

Стрітінг також анонсував обговорення з американською стороною ширших питань європейської безпеки, зокрема захисту Атлантики та Крайньої Півночі. Такі переговори можуть відбутися під час візиту заступника державного секретаря США Елбріджа Колбі.

Говорячи про роль європейських країн у забезпеченні власної безпеки, очільник британського оборонного відомства наголосив, що рішення, які стосуються Європи, не можуть ухвалюватися без її участі. Він відзначив єдність європейських союзників, збільшення оборонних бюджетів і поглиблення військової та економічної співпраці.

Стрітінґ також привітав активізацію Євросоюзу в питанні підтримки України та назвав ЄС надзвичайно важливим партнером Великої Британії.