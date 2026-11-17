У Сполучених Штатах вийшла з ладу засекречена внутрішня мережа Агентства національної безпеки (NSA), призначена для обміну розвідувальною інформацією між співробітниками відомства. Причини збою поки не встановили, однак ознак кібератаки наразі не виявили.

Про це повідомляє CNN із посиланням на шістьох співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Йдеться про NSA Net – закриту комунікаційну систему, через яку працівники Агентства національної безпеки передають секретні дані та службову інформацію всередині установи.

За словами джерел телеканалу, через несправність мережі агентство наразі намагається визначити масштаби технічної проблеми. На цей час керівництво запровадило почерговий режим виходу персоналу на роботу.

Співрозмовники CNN наголосили, що жодних свідчень про причетність хакерів до інциденту поки немає. Водночас причини та обставини відмови системи залишаються нез'ясованими.

Агентство національної безпеки США (NSA) відповідає за радіоелектронну розвідку, перехоплення та аналіз іноземних комунікацій, а також захист урядових інформаційних систем.