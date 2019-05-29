Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому накануне восстановили украинское гражданство, вернулся в Украину.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте. Текст законопроекта опубликован на сайте ВР.

Центральная избирательная комиссия изменила порядок временного изменения места голосования, теперь для этого нужен только паспорт.

Следователи Госбюро расследований начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

Бывший заместитель главы Администрации Президента Петра Порошенко Дмитрий Шимкив отрицает наличие в ситуационной комнате АП серверов с секретными данными.

Неизвестные лица выломали дверь в городской ратуше Львова и ворвались внутрь.

Президент Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых 8 военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР недавно попали в плен. Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операции Объединенных сил, факта государственной измены не установило.

Президент назначил подполковника Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны.

Верховный суд Украины отказался открыть производство по иску об отмене назначения Андрея Богдана главой Администрации Президента.

Введение РФ новых правил ввоза на территорию Украины бензинов, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа в качестве моторного топлива создает риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и может вызвать рост цен на топливо в розничной сети, сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

Тендерный комитет Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) проголосовал за избрание управителем резиденции «Межигорье» ООО «Скомпани».

Во Львовской области в результате обвала пород на шахте «Лесная» погибли два горняка.

После посещения шахты Президент заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит проблемы в угольной отрасли.

В ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений части в районе Попасной группа саперов была атакована диверсионно-разведывательной группой противника.

На судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве возник пожар на корабле.