В ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений части в районе Попасной группа саперов была атакована диверсионно-разведывательной группой противника, сообщает пресс-служба 54-й бригады.

«Завязался бой. В ходе боя саперы уничтожили двух боевиков противника и одного ранили. Для поддержки ДРГ противник применил запрещенное минскими договоренностями оружие», - говорится в сообщении.

К сожалению, во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, но положительных результатов не дали.