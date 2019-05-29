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В ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений части в районе Попасной группа саперов была атакована диверсионно-разведывательной группой противника, сообщает пресс-служба 54-й бригады.

«Завязался бой. В ходе боя саперы уничтожили двух боевиков противника и одного ранили. Для поддержки ДРГ противник применил запрещенное минскими договоренностями оружие», - говорится в сообщении.

К сожалению, во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, но положительных результатов не дали.
ForUm

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