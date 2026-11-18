Україна під час операції з ураження Кримського мосту 17 листопада використала власну супутникову систему зв'язку, не покладаючись на Starlink або Starshield. Це стало демонстрацією здатності проводити складні ударні операції без американських технологій, повідомляє The Times із посиланням на українські джерела.

За словами українського офіцера, причетного до планування операції, ураження мосту продемонструвало, що Україна більше не залежить від мереж Starlink і Starshield під час виконання ударних місій. «Уперше в історії ми використали всі ці дрони для передавання відеосигналів ракетам, щоб ті могли вражати конкретні точки на мосту. Ми показали, що здатні проводити такі операції без Starlink», – розповів він.

Співрозмовник видання назвав удар по Кримському мосту символічним жестом напередодні зустрічі лідерів США, Росії та Китаю. За його словами, таким чином Україна хотіла продемонструвати слабкість російського керівництва.

Як пише The Times, операція мала складний комбінований характер. До неї залучили ракетні війська, елітних операторів безпілотників із 7-го центру глибинного ураження «Птахи Мадяра», 1-шу окрему бригаду безпілотних систем спеціального призначення, Службу безпеки України, Військово-морські сили та підрозділи Сил спеціальних операцій.

Таким чином, операція стала не лише ударом по стратегічному об'єкту Росії, а й демонстрацією розвитку власних технологій зв'язку та управління українськими ударними системами.

Як повідомляло раніше ForUa, у Пентагоні заявили, що удари України по тилу РФ не наближають завершення війни.