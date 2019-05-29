Бывший заместитель главы Администрации Президента Петра Порошенко Дмитрий Шимкив отрицает наличие в ситуационной комнате АП серверов с секретными данными.

Об этом он написал в Facebook, комментируя заявление нового секретаря СНБО Александра Данилюка об исчезновении с ситуационной комнаты в АП мониторов и серверов с секретной информацией.

«Архитектура ситуационной комнаты не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. Главная роль видеосервера – это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов. Главная цель такого подхода следующая: объединить информационные источники с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации. Ни одна государственная организация не даст вам копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствии оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самой институции. Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер. По каналам связи (защищенным) передается только видеоизображение, а не данные, а следовательно исчезает необходимость сохранять и строить какие-то промежуточные серверы или хранилища. Это позволило обойти требования подзаконных актов, и отразить источники различного происхождения одновременно», - заявил Шимкив.

Аналогичная концепция имеет место в построении ситрумов в США и других странах. Кроме того, ситуационные комнаты различных организаций могут туннелировать информационные отображения между собой, и исчезает необходимость держать всех специалистов по тематикам в одном центре. Именно это предусмотрено указом, где центральной/главной ситуационной комнате предусмотрена ситуационная комната в СНБО, а не в АП.

«Об оборудовании, которое было передано от ЦИК и НБУ. Сервер сбора видео информации во время выборов, который принадлежал ЦИК и не использовался, не мог выполнять роль видеосервера для ситуационной комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операционной деятельности АП. Оборудование передано НБУ – это сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры. Все оборудование передавалось с баланса организаций на баланс ГУД и уверен, что до сих пор в АП», - отметил Шимкив.

При этом он отказался комментировать вопрос об аренде оборудования и структуризации финансирования проекта – «это частный вопрос Петра Порошенко, ведь он за свой счет обеспечивал существование инструмента (ситрум - это инструмент) работы президента». «Личные вещи и собственное оборудование, которые я, например, принес с собой с приходом в АП, я, кстати, забрал с собой, когда уволился, потому что это моя собственность, которую я также в качестве инструментов использовал в своей повседневной работе», - заявил экс-чиновник.

По его словам, денег на строительство нормальной ситуационной комнаты у страны не было.

«Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства. А все, что покупало ГУД для АП за деньги бюджета, происходило в рамках бюджетов и законодательства о публичных закупках. Закупок для ІТ-потребностей в формате ДСК не применялись. Все оборудование, которое устанавливалось в комнатах работы Президента, проверялось Госспецсвязи, а комнаты сертифицировались на уровень безопасности», - заверил Шимкив.

Исходя из опубликованного видео, для возобновления работы комнаты нужны только экраны и видеосервер. По такому концепту все может продолжать работать, потому что пол, потолок и стены целы вместе с вмонтированными кабелями, а следовательно целы системы защиты информационного пространства и взаимодействия.

Напомним, накануне, 28 мая, новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил об исчезновении из ситуационной комнаты в администрации президента мониторов, техники и серверов с секретной информацией.

Вся техника для ситуационной комнаты Администрации Президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю, сообщил пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко.