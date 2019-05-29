Неизвестные лица выломали дверь в городской ратуше Львова и ворвались внутрь, сообщает пресс-служба горсовета.

«Лица, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили должностных лиц городского совета неизвестной жидкостью, предположительно - краской, выломали дверь в городской ратуше и ворвались внутрь. К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и директор департамента «Администрация городского головы» Евгений Бойко. Конструктивного разговора не получилось», - говорится в сообщении.

Протестующие не захотели слушать чиновников и начали выламывать двери в городской совет. Началась толкотня и драка.