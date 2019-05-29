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Тендерный комитет Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) проголосовал за избрание управителем резиденции «Межигорье» ООО «Скомпани».

Такое решение было принято тендерным комитетом в среду, передают Українські Новини.

Тендерный комитет АРМА во время заседания своим большинством проголосовал за избрание управителем «Межигорья» предприятия «Скомпани».

Согласно данным реестров, фирма создана в 2015 году.

Уставный капитал компании составляет 1 млн гривен.

Руководителем компании указан Алексей Вороненко.

Компания предложила создание пляжей, детских площадок и фуд-кортов на территории «Межигорья».

Кроме нее, в конкурсе участвовали еще два юридических лица - общественная организация «Национальный парк «Межигорье» и ООО» Гаянский Геннадий Григорьевич».

Два из трех участников подавались и раньше.

Напомним, 16 мая  Агентство по розыску и менеджменту активов получило от Государственного бюро расследований письмо, в котором ГБР требует от Агентства предоставить информацию о фактическом принятии арестованных активов «Межигорья» (движимое и недвижимое имущество, корпоративные права ООО «Танталит»), их оценке, инвентаризации, определении пути управления указанными активами, проведении конкурса по определению управляющего активами и другую информацию, касающуюся резиденции.
ForUm

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