также в разделеОбщество
29 мая. Картина дня 10
Назначен новый начальник президентской Службы безопасности 15
В Житомире приостановили работу цеха по производству корпусов БТР-4 14
Супрун рассказала об опасности воздушных шариков 14
Президент назначил нового начальника УГО 110
ГБР получило доступ к личным делам членов ВККС по делу о вмешательстве Филатова в формирование Верховного суда 11
Около 80 тысяч ветеранов не встали на учет после службы 17
Комитет ВР рекомендовал депутатам переименовать две области 42
На известной закарпатской полонине не разрешили строить ветряки 19
Прокуратура обжаловала приговор мужчине, который навел боевиков «ДНР» на спецназ 16
АРМА выбрало управителя «Межигорья» 34
ГБР выясняет, почему АРМА не может выбрать управляющего «Межигорьем» 17
В полиции прокомментировали штурм Львовского горсовета 106
Синоптики дали прогноз на июнь 32
4 руководителей подразделений уволены из ГБР 27
ГБР начало расследовать пропажу серверов из ситуационной комнаты в АП 90
Пленение 8 бойцов ВСУ: факт госизмены не подтвердился, командование ждет наказание 275
Полиция задержала двух львовян, которые шантажировали высокопоставленных чиновников 21

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит проблемы в угольной отрасли. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на Львовщине, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах, об условиях труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО», - сказал Президент после посещения шахты.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

Президент также подчеркнул, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства. «Уже принято решение выделить по 100 тыс. гривен», - сообщил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Во время посещения шахты Глава государства выразил соболезнования семьям погибших горняков и пообщался с рабочими, которые пожаловались на задержки с выплатой зарплаты.

Напомним, в ночь на 29 мая в Сокальском районе Львовской области в результате обвала пород на шахте «Лесная» погибли два горняка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2630 грн.
24
Теги