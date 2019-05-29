Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит проблемы в угольной отрасли. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на Львовщине, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах, об условиях труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО», - сказал Президент после посещения шахты.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

Президент также подчеркнул, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства. «Уже принято решение выделить по 100 тыс. гривен», - сообщил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Во время посещения шахты Глава государства выразил соболезнования семьям погибших горняков и пообщался с рабочими, которые пожаловались на задержки с выплатой зарплаты.

Напомним, в ночь на 29 мая в Сокальском районе Львовской области в результате обвала пород на шахте «Лесная» погибли два горняка.