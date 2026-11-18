Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить операції проти ключових об'єктів країни-агресорки. Він подякував усім причетним до спецоперації з ураження Кримського мосту.

Зеленський назвав цей день сильним для України та відзначив роботу учасників спецоперації. За його словами, Росія продовжує атакувати українські міста й села, енергетичну інфраструктуру, залізницю та судна із зерном, попри неодноразові попередження Києва. «Тож українські дрони і ракети у відповідь досягли ключової артерії РФ на півдні», – заявив президент.

Окремо Зеленський відзначив українських виробників озброєння. Він наголосив, що завдяки їхнім розробкам Сили оборони мають можливість завдавати ударів по важливих об'єктах противника.

Президент також дав зрозуміти, що ураження Кримського мосту не стане останньою подібною операцією. «Будуть й інші наші операції у відповідь на російську агресію», – наголосив Зеленський.

Як повідомляло раніше ForUa, у Пентагоні заявили, що удари України по тилу РФ не наближають завершення війни.