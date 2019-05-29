Следователи Госбюро расследований начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

Так, 28 мая 2019 в средствах массовой информации опубликовано видеообращение председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка об отсутствии в ситуационной комнате Администрации Президента Украины серверов, содержащих секретную информацию.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия).

Следователи ГБР проводят первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств совершения уголовного преступления.

Напомним, накануне, 28 мая, новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил об исчезновении из ситуационной комнаты в администрации президента мониторов, техники и серверов с секретной информацией.

Вся техника для ситуационной комнаты Администрации Президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю, сообщил пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко.

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме.