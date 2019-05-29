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На судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве возник пожар на корабле.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на спикера столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлану Водолагу.

«Возникло возгорание на корабле, который пришвартован там и находиться на ремонте», - сообщила она.

По предварительной информации, во время ремонтных работ загорелась электропроводка.

Тушение пожара продолжается.
ForUm

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