также в разделеОбщество
29 мая. Картина дня 10
Назначен новый начальник президентской Службы безопасности 15
Зеленский созывает СНБО для рассмотрения проблем в угольной отрасли 24
В Житомире приостановили работу цеха по производству корпусов БТР-4 14
Супрун рассказала об опасности воздушных шариков 14
ГБР получило доступ к личным делам членов ВККС по делу о вмешательстве Филатова в формирование Верховного суда 11
Около 80 тысяч ветеранов не встали на учет после службы 17
Комитет ВР рекомендовал депутатам переименовать две области 42
На известной закарпатской полонине не разрешили строить ветряки 19
Прокуратура обжаловала приговор мужчине, который навел боевиков «ДНР» на спецназ 16
АРМА выбрало управителя «Межигорья» 34
ГБР выясняет, почему АРМА не может выбрать управляющего «Межигорьем» 17
В полиции прокомментировали штурм Львовского горсовета 106
Синоптики дали прогноз на июнь 32
4 руководителей подразделений уволены из ГБР 27
ГБР начало расследовать пропажу серверов из ситуационной комнаты в АП 90
Пленение 8 бойцов ВСУ: факт госизмены не подтвердился, командование ждет наказание 275
Полиция задержала двух львовян, которые шантажировали высокопоставленных чиновников 21

Президент Украины Владимир Зеленский назначил подполковника Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны.

Соответствующий указ Глава государства подписал 29 мая, сообщили ForUm’у в пресс-службе Президенета.

Отмечается, что рекомендации по кандидатуре Оцерклевича Президент получил от нынешних офицеров, а также от ветеранов, волонтеров и журналистов.

«Алексей «Купол» Оцерклевич стал известным благодаря военной хитрости, которая позволила провести без единого выстрела ротацию наших военных и добровольцев в ДАПе - прямо на глазах у главаря русских наемников «Моторолы». Об этом в то время сообщали официальные представители Генштаба ВСУ. За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм Алексей Оцерклевич был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В то же время он принципиально отстаивал интересы бойцов в спорах с руководством, из-за чего не имел благосклонности со стороны постсоветских генералов», – говорится в сообщении.

«Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014-м и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Алексей Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям - так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО», - прокомментировал назначение Зеленский.

Напомним, 22 мая Валерий Гелетей подал в отставку с поста начальника Управления государственной охраны.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2630 грн.
110
Теги