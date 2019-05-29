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Введение РФ новых правил ввоза на территорию Украины бензинов, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа в качестве моторного топлива создает риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и может вызвать рост цен на топливо в розничной сети, сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

Отмечается, что отечественные рынки бензинов, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа в качестве моторного топлива являются импортозависимым. Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию Украины из Республики Беларусь и Российской Федерации, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок горючего из указанных стран.

В АМКУ подчеркнули, что по информации, размещенной в СМИ, с 01.06.2019 вывоз из Российской Федерации на территорию Украины бензинов моторных, дизельного топлива и сжиженного газа будет возможен только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития Российской Федерации.

«Это создает риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и может вызвать рост цен на топливо в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок», – говорится в сообщении.

Отмечается что о существующих угрозах относительно ресурсного наполнения рынка Комитет сообщил в Администрацию Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Кабинет Министров Украины.

«В свою очередь АМКУ внимательно будет следить за ситуацией с целью недопущения участниками рынка нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. В случае выявления таких нарушений Комитет будет принимать меры в соответствии с действующим законодательством», – сказано в сообщении.

Напомним, с 1 июня Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. При этом по спецразрешениям, выдаваемым министерством экономического развития, могут вывозиться: прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы.
ForUm

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