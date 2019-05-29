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Верховный суд Украины отказался открыть производство по иску об отмене назначения Андрея Богдана главой Администрации Президента, сообщает пресс-служба суда.

«Верховный суд отказал истцу, мотивируя тем, что право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят или прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается. Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению А. Богдана главой Администрации Президента Украины, то такой указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском», - заявили в суде.

Иск об отмене указа был подан в Верховный суд организацией «Общественный люстрационный комитет» 25 мая.

Как сообщал ForUm, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента.

Он заявил, что под закон о люстрации попал «абсолютно несправедливо».

Министерство юстиции направило в Администрацию Президента письмо с просьбой  предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. 
ForUm

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