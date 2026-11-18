У середу, 18 листопада, щедру на дощі погоду в Україні зумовлюватиме атмосферний фронт. З південних напрямків продовжуватиме надходити тепле вологе повітря, спричиняючи й відповідну температуру, приємну як для цієї пори. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі

«Помірні, в Карпатах і на Закарпатті вночі значні дощі, в Карпатах з мокримь снігом. у більшості південних областей вночі без істотних опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і на сході та південному сході країни пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-8° тепла; вдень 8-13°, у північно-східній частині 5-10°», – йдеться у повідомленні.

По території Київщини та м.Києва 18 листопада хмарно, дощі, вітер південний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.