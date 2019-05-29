Центральная избирательная комиссия изменила порядок временного изменения места голосования, теперь для этого нужен только паспорт, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.



Отмечается, что Комиссия внесла изменения в свое постановление от 13 сентября 2012 №893 «Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса».

В частности, порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 23 мая указ был опубликован в правительственном издании Урядовый курьер. Таким образом, этот указ вступил в силу.

24 мая в Украине стартовал процесс временного изменения места голосования на внеочередных выборах Верховной Рады. Сделать это можно до 15 июля включительно.