Во Львовской области в результате обвала пород на шахте «Лесная» погибли два горняка, сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец.

«Сегодня ночью на шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалом оказалось два горняка. Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 22 года. Работы по изъятию второго шахтера продолжаются», - написал он в Facebook.

К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Всего в шахте находится 69 горняков (на аварийном участке - 21 горняк). Шахта работает в штатном режиме.