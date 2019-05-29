Президент Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых 8 военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР недавно попали в плен.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операции Объединенных сил, факта государственной измены не установило.

«В то же время по командованию батальона и 53-й омбр будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы», - говорится в сообщении.

Кроме этого, установлено нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ «Новотроицкое», КП «Березовое-1» и «Березовое-2» порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения.

Зеленский отметил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов.

«Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят», - заявил он.

Напомним, утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицке, отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками.