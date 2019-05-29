Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому накануне восстановили украинское гражданство, вернулся в Украину, сообщает «Украинская правда».

Самолет с ним на борту приземлился в киевском аэропорту «Борисполь», прибыв из Варшавы.

Здесь его встречают журналисты, соратники по партии «Рух новых сил» и просто поклонники. Кто-то с народными танцами и песнями, а кто-то - с караваем.

Ему пришлось с большим трудом продираться сквозь толпу. На пути ему подарили цветы, кто-то даже посадил на руки ребенка.

В конце концов, экс-губернатору удалось выйти из терминала на улицу, где он выступил с речью.

По данным УП, встречать Саакашвили приехали также бывший нардеп Олесь Доний и экс-мэр Конотопа Артем Семенихин.

Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

29 мая Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину.