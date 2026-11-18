Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 240 млн фунтів стерлінгів. До нього увійдуть понад тисяча ракет малої дальності для протиповітряної оборони та більш ніж десяток радарів, повідомляється на сайті британського уряду.

Новий пакет допомоги є частиною масштабнішого фінансування на 500 млн фунтів, оголошеного під час ухвалення британського бюджету. Кошти призначені для задоволення нагальних потреб України у сфері протиповітряної оборони напередодні та під час зимового періоду.

Зокрема, Україна отримає понад 1000 ракет малої дальності та пускові установки. За даними британського уряду, ці системи вже довели свою ефективність у боротьбі з реактивними безпілотниками Shahed. Постачання озброєння для ЗСУ розпочнеться в середині грудня. Нові ракети доповнять 400 ракет класу «земля – повітря», які Велика Британія вже передала Україні напередодні зими. Крім того, британська сторона надасть Україні понад десяток радарів ППО. Вони допоможуть виявляти повітряні загрози та посилити захист українського неба.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг наголосив, що Росія використовує зимові умови як зброю проти України. «Саме тому ми повинні й надалі перетворювати нашу непохитну відданість Україні на конкретні спроможності, що допоможуть захиститися від варварських російських атак», – заявив він. Новий пакет має посилити українську протиповітряну оборону в період підвищених ризиків російських атак на критичну інфраструктуру.

Як повідомляло раніше ForUa, Німеччина та Норвегія куплять ракети для України.