У частині будівель на лівому березі Києва тимчасово припинять теплопостачання через будівництво систем резервного опалення. Роботи розпочнуть у середу, 18 листопада.

Як пояснили у КМДА, на лівому березі столиці триває будівництво систем резервного теплопостачання. Для проведення монтажних робіт необхідно тимчасово відключити одну з ділянок тепломагістралі.

Зокрема, 18 листопада будівельники розпочнуть монтаж запірної арматури. Замовником робіт є Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. На час виконання робіт без опалення тимчасово залишаться частина житлових, відомчих та інших будівель Лівобережного масиву.

У КМДА запевнили, що роботи планують завершити в найкоротші терміни, щоб якомога швидше відновити подачу тепла споживачам.

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