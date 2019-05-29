Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте.

Об этом на брифинге 29 мая рассказал представитель президента в ВР Руслан Стефанчук, передает Украинская правда.

«Президент Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте», - сказал он.

Также Стефанчук напомнил, что в ВР есть проект закона о снятии неприкосновенности с народных депутатов и было бы неплохо принять решение по нему.

На сайте парламента еще не зарегистрирован президентский законопроект, однако указан проект закона «О специальной временной следственной комиссии Верховной Рады по проведению расследования совершения президентом государственной измены или иного преступления». Инициатором такого законопроекта был нардеп от БПП Алексей Гончаренко.