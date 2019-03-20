Президент Украины Петр Порошенко своим указом № 82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», которым были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц РФ.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет Министров примет решение о продлении контракта с правлением НАК «Нафтогаз Украины» и его председателем Андреем Коболевым.

Кандидат в президенты Олег Ляшко вместе с членами Радикальной партии ворвался на заседание правительства из-за продления контракта с Коболевым.

После этого инцидента министр внутренних дел Украины Арсен предложил проводить заседания Кабмина в закрытом режиме во время избирательной кампании.

В то же время министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Кабинет Министров примет решение о продлении контракта с действующим главой правления «Нафтогаза» после того, как наблюдательный совет НАК учтет три требования правительства и примет соответствующее решение о продлении договора с Коболевым.

Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в регистрации граждан РФ международными наблюдателями на выборах президента

В Дубно Ривненской области правоохранители задержали участника всеукраинской сети, организованной «депутатом Д», который перевозил 2,5 млн грн «черного нала» для победы «кандидата Ю». Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о незаконном обогащении первого замглавы Службы безопасности Украины Павла Демчины.

Представители «ЛНР» передали на подконтрольную Украине территорию 60 осужденных, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В среду, 20 марта, принес присягу и вступил в должность новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Парламент Казахстана одобрил переименование столицы Астаны в Нурсултан.

С завтрашнего дня, 21 марта, подразделения Министерства внутренних дел переходят на усиленный режим несения службы. Об этом сегодня, 20 марта, заявил председатель координационного штаба МВД - советник министра внутренних дел Иван Стойко.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила президенту Евросовета Дональду Туску письмо с просьбой перенести Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины 20 марта частично удовлетворил ходатайство стороны защиты главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передав дело на рассмотрение в Большую Палату этого суда.

Суд в Гааге отклонил апелляцию лидера экс-лидера боснийских сербов на приговор по обвинению в геноциде, вынесенный в 2016 году Трибуналом по бывшей Югославии. Суд ужесточил назначенное трибуналом по бывшей Югославии наказание - Караджичу назначен пожизненный срок.

В Украине успешно прошли испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar.