Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины 20 марта частично удовлетворил ходатайство стороны защиты главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, передав дело на рассмотрение в Большую Палату этого суда.

«Это очень важное положительное решение суда, которое позволит рассмотреть более объективно и всесторонне дело, может быть, даже породить прецедент и внесение изменений в законодательство в отношении многих других людей, попавших в такое же положение», — прокомментировала решение суда Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Федеральный омбудсмен отметила, что довольна исходом заседания. По словам Москальковой, суд прошел на основе соблюдения норм национального и международного законодательства.

«Он удовлетворил решение об отмене «клетки» для Кирилла Вышинского, и он принимал участие вместе с адвокатами. Это в значительной степени облегчило общение и повысило гарантии защиты», — подчеркнула она.

Сам Кирилл Вышинский назвал решение суда «маленькой победой» и отметил, что «любая коллегия признала бы [дело] незаконным».

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Позже Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Путину за защитой.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.