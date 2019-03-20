В среду, 20 марта, принес присягу и вступил в должность новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Tengrinews.kz.

Инаугурация Токаева состоялась на совместном заседании палат парламента Казахстана в здании Мажилиса. Таким образом, Токаев займет должность президента до завершения выборного срока, который закончится в апреле 2020 года.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», - заявил Токаев.

На церемонии новому президенту были вручены соответствующее удостоверение, нагрудный знак и штандарт.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий президента Казахстана.