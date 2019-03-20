Кабинет Министров примет решение о продлении контракта с правлением НАК «Нафтогаз Украины» и его председателем Андреем Коболевым.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, передает Экономическая правда.

По словам Гройсмана, в новых контрактах членов правления будут содержаться два требования - задача нарастить добычу газа компанией «Укргаздобыча» и снижение уровня заработных плат на 50% с отменой премиальных выплат.

Новые условия контрактов согласованы с набсоветом «Нафтогаза».

Премьер-министр анонсировал «ежемесячные и ежеквартальные» отчетности по достижению цели увеличения объемов добычи газа компанией «Укргаздобыча» с нынешних 15 млрд кубометров до 20 млрд кубометров.

«Если эти цели не будут выполнены - это будет основанием для расторжения контракта», - заявил Гройсман.

Напомним, правительство объявило открытый конкурс на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Коболев назвал решение правительства о непродлении контракта с ним, а также объявление конкурса на эту должность противоречащим украинскому законодательству и духу проводимых реформ.

13 марта набсовет НАК «Нафтогаз Украины» принял решение рекомендовать Кабмину повторно назначить Коболева председателем правления компании минимум на год — до 2020 года.